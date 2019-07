Deelen: voor héél even het epicentrum van de hitte

'Hitterecord gesneuveld in Deelen: 41,7 graden’. Héél even leek Deelen de warmste plek van Nederland. Heel even maar. De toptemperatuur die donderdag in het kleine Gelderse dorp werd gemeten, werd tien minuten later alweer ongeldig verklaard.



In korte tijd was de temperatuur zo sterk opgelopen - van 37 graden naar meer dan 42 graden - dat er al snel twijfels ontstonden over de betrouwbaarheid van de meting. Conclusie van de weerdeskundigen: er zal wel iets mis zijn met het meetstation.

‘Wemelt van de media’

Quote In ieder geval heeft Deelen nog niet zo veel me­dia-aan­dacht gehad Pieter Hogestijn, Inwoner Deelen Het kortstondige hitterecord zorgt niettemin voor opwinding in het slechts door enkele boerderijen bewoonde Deelen. Die opwinding is er vooral bij verslaggevers die massaal naar het dorpje zijn getrokken. Het wemelt van de media in het dorp. Ook een handvol 'hittetoeristen’ loopt er rond. ,,Want het weer is hier altijd vrij extreem", aldus een van hen.



Dat het heet is in Deelen verbaast Anne Hoogkamp en zijn vrouw Evyta uit Renkum helemaal niets. Ze hebben hier al elf jaar kersenkraam en al ‘bizar weer mee gemaakt’. ,,Vorige week zaterdag stonden we zelfs nog met een dikke jas aan, ’’ vertelt Anne. ,,Het kan in Deelen ongelooflijk zwaar onweren en in de winter is het stervenskoud.’’

Nog nooit zoveel aandacht

Pieter Hogestijn herkent zich in het verhaal van de kersenverkopers. Hij woont in een oud wachtershuisje , dichtbij Vliegbasis Deelen. ,,Gisteren was het 48 graden in de zon, maar in de schaduw werd het niet hoger dan 38,8 graden.’’ In de winter houdt Hogestijn ook temperatuurmetingen, waarbij het volgens hem geregeld -21 graden is. ,,Maar waarom het zo snel opwarmt en afkoelt, geen idee. In ieder geval heeft Deelen nog niet zo veel media-aandacht gehad.’’



Een van de echte hittetoeristen is Catrien Woiton uit Ede. Zij is een van de vaste klanten van de kersenkraam. ,,Ik hoorde dat het warm was en dat wilde ik een keer meemaken. Al was het voor eventjes.’’

KNMI

Het was het KNMI dat het hitterecord korte tijd toeschreef aan Deelen. Of het weerstation in het dorp misschien kapot is? Of heeft iets of iemand de meting beïnvloed? Moeilijk te zeggen. Vlak voor de spectaculaire temperatuurstijging werd nog windkracht drie gemeten in Deelen. Waar was de wind ineens? Dit kon gewoon niet kloppen en klopte dan ook niet. Een van de twee sensoren was door de hitte van de kook geraakt en op hol geslagen. Even later trokken KNMI en Weerplaza het nieuwe record in.



De precieze locatie van het weerstation blijft namelijk in nevelen gehuld. Hogestijn weet naar eigen zeggen wel waar-ie staat: ,, Het meetpunt is gehuisvest in een verkeerstoren op Vliegbasis Deelen. Je moet toestemming vragen om binnen te komen, dus het is niet makkelijk bereikbaar.’’ Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat iemand de metingen heeft beïnvloed.