Defensie blundert: rookgranaat oorzaak brand op Ginkelse Heide

Zorginstel­ling Opella leed flink verlies in 2017

7 mei EDE - Zorginstelling Opella, actief in Ede en omgeving, heeft in 2017 een flink verlies geleden. Hoewel het na veel turbulente jaren met verbouwingen en verhuizingen van personeel en cliënten in 2017 eindelijk rustig leek binnen de organisatie, was de financiële situatie verre van op orde.