Defensie is alert op brandgevaar bij grote oefening op Ederheide

,,We zijn erg voorzichtig met vuur. Er worden voor zover ik weet, geen granaten of lichtkogels gebruikt die brand kunnen veroorzaken’’, zegt een woordvoerder van Defensie. In mei veroorzaakte een rookgranaat een brand op de Ginkelse Heide. Dat soort granaten wordt gebruikt om een landingsplek voor een helikopter te markeren en om de windrichting te bepalen.

,,We hebben nauw overleg met de brandweer en met de terreinbeheerder’’, zegt de woordvoerder. ,,De lijnen zijn kort. Tijdens de periode dat het risico op natuurbrand groot is, staan wij altijd stand-by om zo nodig te assisteren. We kunnen natuurbranden blussen met grote zakken water die we onder onze heli's kunnen vervoeren.’’