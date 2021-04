Derde aanhouding voor aanslag op persfotograaf Lunteren, bestuurder shovel verdacht van poging tot doodslag

Poging tot doodslag

Alle drie de mannen zitten vast. Wanneer ze voorgeleid worden aan de rechter-commissaris, die bepaalt of ze langer in de cel moeten blijven, is nog niet duidelijk. Vermoedelijke gebeurt dit donderdag.

Op beelden is te zien hoe de drie mannen met stokken inslaan op de auto van de persfotograaf en hem bedreigen. Later is te zien hoe een van hen met de shovel de auto de greppel in werkt, waarbij de auto op de kop belandt. Of de 55-jarige de bewoner is van de woning is bij de boerderij, is niet bekend.