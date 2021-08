Derde opvanglocatie voor evacués uit Afghanistan komt in Harskamp, naar verluidt met achthonderd bedden

Airborne Herdenkin­gen Ginkelse Heide gaan door, met minder publiek dan normaal

18 augustus EDE/ARNHEM - De herdenking van de luchtlandingen boven de Ginkelse Heide in september 1944 gaat dit jaar door. In tegenstelling tot andere jaren zijn er minder bezoekers welkom op de heide. Hun aantal blijft beperkt tot 15.000. Ter vergelijking: in 2019 telde de organisatie 100.000 belangstellenden. Vorig jaar waren de Airborne Herdenkingen Ede in verband met corona zonder publiek.