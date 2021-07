Derksen, Gijp en Genee zitten vanaf nu op dit vakantiepark: ‘Op zo’n camping zullen hordes mensen wel wat van me willen’

Heideweek stopt (tijdelijk?) met kaartver­koop: ‘Geef ons even wat tijd’

13:22 EDE - Of het tijdelijk is wordt deze week bekend, maar de Edese Heideweek is dit weekeinde gestopt met de kaartverkoop voor de feestweek eind augustus. Dat is het gevolg van de recente verscherping van de coronaregels.