Deze flitspaal is het bonnenkanon van Gelderland: bijna 24.000 automobilisten bekeurd

Interactieve kaart Hardrij­ders opgelet: bij deze flitspaal vielen afgelopen jaar de meeste bonnen van Gelderland

13 februari HARSKAMP - Automobilisten die graag stevig het gaspedaal indrukken, hebben de flitspaal op de Otterloseweg (N310) in Harskamp massaal over het hoofd gezien. De bonnenmachine daar heeft in 2019 de meeste automobilisten op de bon geslingerd van alle flitsers in heel Gelderland.