Deze flitspalen zorgen dit jaar voor de meeste boetes in onze regio

EDE - Flitspalen in de gemeenten Ede en Nijmegen zijn ook dit jaar tot dusverre de grote steen des aanstoots voor automobilisten in onze regio. De meeste passanten, een kleine 8.000 werden tot en met april geflitst op de provinciale weg N310 net buiten de bebouwde kom van Harskamp.

Deze flitspaal is met een paal in een flitskast op een vergelijkbare plek net buiten Putten de locatie met de meeste flitsboetes van Gelderland. Alle boetes op beide locaties gaan naar automobilisten die te hard rijden.

De flitspaal in het Utrechtse Rhenen aan de voet van de Rijnbrug is met ruim 7.400 boetes ook een beruchte flitsplek, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau, het CJIB.

Top-5

Andere hotspot in Gelderland is de Dr. W. Dreeslaan in Ede, ter hoogte van Ziekenhuis Gelderse Vallei (bijna 6.500 boetes voor snelheid en door rood rijden). Ook de twee flitspalen langs de Energieweg in Nijmegen, samen goed voor 8.600 boetes, blijven veel automobilisten te machtig. En op de Batavierenweg in Arnhem werden ruim 4.100 passanten geflitst.

In de hele provincie Gelderland werden in de eerste vier maanden van dit jaar bijna 123.000 snelheidsboetes uitgedeeld.

De vijf meeste flitsers van Gelderland



1. Putten (N303) - 8.423 bekeuringen.

2. Harskamp (N310) - 7.943 bekeuringen.

3. Ede (Dr. W. Dreeslaan) 6.439 bekeuringen.

4. Nijmegen (Energieweg zuid-west) 4.757 bekeuringen.

5. Arnhem (Batavierenweg) 4.142 bekeuringen.

Provincies

In Noord-Brabant scoort de flitspaal aan de Dorpsstraat in Sint Anthonis fors met ruim 3.500 snelheidsbekeuringen. Ook langs de Lijnweg bij Rhenen, de N233 gaan veel automobilisten in de fout. Hier registreerde het CJIB in vier maanden tijd ruim 7.400 boetes.

Brabant was goed voor in totaal 171.000 boetes tot en met april, in Utrecht waren dat er 175.000 en in Limburg 124.000.