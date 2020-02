Deze Gelderse flitspaal is de nachtmerrie voor hardrijders

Interactieve kaartHARSKAMP - Automobilisten die graag stevig het gaspedaal indrukken, hebben de flitspaal op de Otterloseweg (N310) in Harskamp massaal over het hoofd gezien. De bonnenmachine daar heeft in 2019 de meeste automobilisten op de bon geslingerd van alle flitsers in heel Gelderland.

Dat blijkt uit gegevens die woensdag bekend zijn gemaakt door het platform Localfocus. Daaruit blijkt van alle edities van De Gelderlander, de regio Vallei koploper in het innen van flitsboetes te zijn.

Arnhem en Nijmegen

In andere regio’s kunnen hardrijders iets opgeluchter ademhalen als ze over de weg rijden. Daar hebben flitspalen aanmerkelijk minder boetes opgeleverd dan in Vallei. De meest actieve flitspaal in Nijmegen, aan de Energieweg, leverde bijvoorbeeld 11.592 bekeuringen op.



In Arnhem vielen op de Arnhemseweg de meeste bonnen: 10.897 bestuurders moesten in de buidel tasten, omdat ze te hard reden.

Al langer bekend om veel boetes

De flitspaal op de N310 in Harskamp ligt in de Veluwe, vlakbij Ede. Hoeveel geld de paal de overheid vorig jaar heeft opgeleverd en hoe hoog de gemiddelde boete er is, is niet bekendgemaakt.

De paal staat al lang bekend om het hoge aantal boetes. In 2018 zorgde die ook al voor veel bekeuringen: in een halfjaar vielen er toen al bijna 8.000 bonnen. Met bijna 1,8 miljoen euro werd in 2016 zelfs bekend dat de paal de absolute grootverdiener was in Gelderland.

Hardrijders en de N310 zijn sowieso een ongelukkige combinatie. Ook verderop op de N310 is het oppassen. Op de Arnhemseweg in Otterlo, die in het verlengde ligt van de Otterloseweg, staat een flitspaal die vorig jaar 23.908 boetes heeft opgeleverd.



Daarmee is dit de nummer twee van de regio. Ook daar ligt de maximumsnelheid op 50 kilometer per uur.

Flitspalen in de Vallei actief

Ook andere flitspalen in de regio Vallei zijn opvallend actief. Zo registreerde de flitspaal op de Lijnweg in Rhenen in 2019 nog 20.726 flitsers. Op de Dr. W. Dreeslaan in Ede werden vorig jaar 16.469 beboet, omdat ze te hard over de weg reden.