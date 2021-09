Deze man in felgroene jas roofde brutaal de tas van een oudere vrouw in Ede

Ruim 600 Afghanen vertrekken voor 4 oktober uit Harskamp naar Heumens­oord

11:44 HARSKAMP - De 630 Afghanen die momenteel worden opgevangen op de Legerplaats Harskamp vertrekken in de komende weken naar de opgebouwde opvanglocatie op Heumensoord bij Nijmegen. Per 4 oktober moeten alle barakken in Harskamp leeg zijn.