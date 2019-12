Deze vrouw stuurt je Amber Alerts: ‘Het zijn zulke moeilijke beslissingen’

De vermiste moeder en haar peuter uit Ede werden na een paar uur in goede gezondheid teruggevonden. ,,Er zijn altijd mensen die onder je huid kruipen”, vertelt Miranda Baas (47). Ze is specialist Vermissingen bij politie Oost-Nederland, en is ook onderdeel van het coldcaseteam. Mensen worden als vermist opgegeven door instellingen, door ouders, buren of familie. Voor elke vermissing moet de urgentie bepaald worden door een officier van dienst. Grofweg kun je zeggen dat een kind onder de 13 jaar bijna standaard als urgente vermissing wordt gezien. Maar een Amber Alert is een noodgreep, een uiterst redmiddel dat -vanwege de impact ervan- maar twee of drie keer per jaar wordt ingezet. ,,Dan vrees je echt voor het leven van een kind en wil je dat de hele wereld meteen meekijkt.”

Niets is wat het lijkt

,,Een vermiste vrouw die onder mijn huid kroop, was iemand waarvan ik dacht dat haar vriend haar vermoord had, terwijl het scenario uitging van een zelfdoding. Dan haal ik alles en iedereen erbij, maar hoe meer mensen ik erbij haalde, hoe meer dat gevoel bleef dat hij haar om het leven had gebracht.



Maar ik ging een tunnel in. Ze was aan het vechten voor de voogdij van haar kinderen en pleegde zelfmoord in een land ver weg. Dat klopte voor mijn gevoel niet. Toch was het zo. Niets is wat het lijkt, dat heb ik wel geleerd. Je weet het pas als de vermiste terecht is, dood of levend.”