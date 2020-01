Dichte mist in Oost-Nederland: Pas je snelheid aan (en koop een auto met radar)

Bram van der Beek (Christen­Unie) stemt niet mee; uitkomst zonneveld Bennekom ongewis

22 januari EDE - De Edese gemeenteraad stemt donderdagavond over de vraag of ze wel of geen bedenkingen heeft tegen de komst van een zonnepark aan de Dijkgraaf in Bennekom. Bram van der Beek (ChristenUnie) stemt niet mee. Hij werkt bij LC Energy, het bedrijf dat het zonneveld wil aanleggen. De uitslag wordt nu extra spannend.