Dickens Fair werkt nu al voorzichtig toe naar nieuwe editie: ‘Alles wordt duurder, je kunt elke euro maar één keer uitgeven’

Leger­plaats Harskamp tot eind augustus beschik­baar voor Oekraïense vluchtelin­gen

De opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op legerplaats Harskamp blijft drie maanden langer open. Dat zijn het ministerie van Defensie en de gemeente overeengekomen. De opvang blijft nu in elk geval open tot en met 31 augustus. In juli bekijkt Defensie of er eventueel nog drie maanden bij kunnen komen.

2 mei