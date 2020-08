Dief betapt in textielcontainer Ede, kringloop wekelijks de dupe: ‘Wat overblijft is niet rendabel’

EDE - Twee werknemers van kringloop Restore schrokken zich wezenloos vrijdagochtend in Ede. Toen ze een kledingcontainer openden, zat daar een dief in. De man had zich door de klep heen gewurmd en was bezig kleding te sorteren. De kringloop is wekelijks het slachtoffer van kledingdiefstal.