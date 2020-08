Dief betrapt in textielcontainer Ede, kringloop wekelijks de dupe: ‘Wat overblijft is niet rendabel’

EDE - Twee werknemers van kringloop Restore schrokken zich wezenloos vrijdagochtend in Ede . Toen ze een kledingcontainer openden, zat daar een dief in. De man had zich door de klep heen gewurmd en was bezig kleding te sorteren. De kringloop is wekelijks het slachtoffer van kledingdiefstal.

,,We maakten de bak open en mijn collega springt een meter de lucht in’’, zegt Alfred van Restore. ,,Er zat een man in de bak en alle kledingzakken waren opengescheurd. Die man schrok natuurlijk ook. We hebben de deur weer dicht gedaan en op slot gedraaid. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.’’

Alfred belde meteen zijn chef en daarna de politie. ,,Hij wilde eruit en trapte tegen de deur aan. Toen de politie onderweg was, is hij via de voorkant, door de klep, er toch uitgeklommen. Wij hebben hem toen staande gehouden met hulp van een omstander. Ik denk dat hij een jaar of 25 was en hij sprak gebrekkig Engels. De politie heeft hem meegenomen.’’

Ook container opengebroken

Volgens Alfreds chef Henk van Loo hebben alle textielinzamelaars in Nederland veel last van diefstallen. Restore, dat 66 containers heeft in de gemeenten Ede, Wageningen, Veendendaal, Renswoude en Renkum, is wekelijks slachtoffer van kledingroof uit de bakken.

Quote De markt is alleen rendabel door die goede kleding­stuk­ken

Volledig scherm Een opengebroken kledingcontainer van Restore aan de Anna van Burenlaan in Ede. © Henk van Loo