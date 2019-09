Dieven halen airbags en navigatie uit auto’s in Ede

video Superfan Pieter (68) heeft ruim 500 John Den­ver-pla­ten: ‘Grootste collectie van Europa’

11:43 BENNEKOM - Is de grootste Europese collectie van John Denver te vinden in Bennekom? Superfan en hobbyverzamelaar Pieter van den Berg (68) weet het zeker: niemand in Europa heeft zóveel spullen van de Amerikaanse zanger, die in 1997 overleed, als hij.