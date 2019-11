Dieven spuiten met traangas bij inbraak in Otterlo

Wethouder Ede verlaat debat jeugdzorg in Den Haag met dubbel gevoel

16:52 EDE - Organisaties die werken in de zorg voor jongeren in Ede kunnen nog niet meteen extra geld verwachten vanuit Den Haag. Dat moest wethouder Leon Meijer concluderen tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Jeugdzorg maandag. Wel beloofde minister Hugo de Jonge dat de decentralisatie (waarbij gemeenten de jeugdzorg overnam van het rijk) niet wordt teruggedraaid.