Dijkgraaf van Vallei en Veluwe zoekt creatieve ideeën om droogte tegen te gaan

Maar het heeft de afgelopen weken toch lekker geregend?

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin, vanaf haar vakantieadres: ,,Die vraag krijg ik als dijkgraaf wel vaker. Het klopt, maar helaas niet genoeg: de afgelopen vier weken is er minder neerslag in ons gebied gevallen dan gehoopt, namelijk tussen de 30 en 70 mm. De wortelzone voor planten is wel verbeterd, maar de grondwaterstand is zorgwekkend laag en we hebben een lange periode van neerslag nodig voor herstel daarvan.‘’