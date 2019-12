Directeur Warmtebedrijf Ede: discussie over biomassa kent geen nuance meer

Eigenlijk willen ze niet bezig zijn, met de discussie over biomassa. ,,Jammer dat het er in het publieke debat steeds over gaat. Wij zijn bezig met de energie-transitie, daar zou het over moeten gaan. Biomassa is een manier om ergens te komen, niet ons doel”, zegt Valentijn Kleijnen, directeur van Warmtebedrijf Ede.