Dit bruggetje in Ede werd wereldnieuws na de aanslagen op 11 september: ‘Ze vroegen of het oorlog was’

Het bruggetje toen

Net als op veel andere dagen hangen ook deze dinsdag in september tieners op straat in de Edese wijk Veldhuizen A. Populaire plek is het fietsbruggetje over het water naast de hoge galerijflat Luynhorst, midden in de wijk. De jongeren, overwegend met Marokkaanse roots, zijn gewend luidruchtig met elkaar om te gaan. Het leven lijkt zijn gewone gang te gaan in deze multiculturele wijk.



Maar het is geen gewone dag. Het is 11 september 2001. Op tv hebben omwonenden net vol afschuw en ongeloof gezien hoe terroristen in naam van Allah met gekaapte vliegtuigen de Twin Towers in New York hebben verwoest en andere doelen hebben aangevallen.