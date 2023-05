Dit is hoe de eerste teams uit Ede dit weekeinde speelden

Million Manhoef speler van het jaar, volgens aanhang Vitesse

Million Manhoef is door de supporters van Vitesse uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Dat is zondag bekend gemaakt in het Supportershome Monnikenhuize, aan de voet van stadion GelreDome. De aanvaller, afkomstig uit de eigen jeugd, is de opvolger van Maximilian Wittek.