Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Ede

MET VIDEO Oeps, verkeerd ingeschat: automobi­list rijdt zich klem in ondergelo­pen viaduct

Een automobilist heeft zich zondagavond klemgereden in een ondergelopen viaduct in De Klomp, naast Veenendaal. Het water stond zo hoog in het viaduct, dat de bestuurder door de brandweer bevrijd moest worden.