Dit is waarom mannen met mondmaskers grijs en rood poeder uitstrooien op de Veluwe

Pillen en zalfjes met één druk op de knop: Ziekenhuis Gelderse Vallei start met versturen digitale recepten

9:20 EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is samen met 41 apotheken in de regio gestart met het digitaal versturen en verwerken van recepten. Met het gebruik van het zogenoemde e-recept wordt de receptoverdracht sneller, makkelijker en veiliger, meent het ziekenhuis.