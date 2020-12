Dit restaurant heeft nu een ‘restocar’, met dank aan Herman den Blijker

,,Op een industrieterrein ja, maar hier komen wel veel mensen.’’ In september 2019 opende Slijkhuis zijn restobar Catcher in het voormalige Marnix in Ede-Centrum. De eigentijdse zaak begon meteen goed te lopen.



,,En toen kwam corona. Er is steun vanuit de rijksoverheid, maar ze kijken naar je jaaromzet. En ik was pas een paar maanden open dus dat was niet veel.’’