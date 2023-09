‘Dit voelt als sollen met mensen’: hoe Nederland omgaat met derdelanders uit Oekraïne



De ene dag hoort hij dat hij weg moet. Even later mag hij toch blijven. Zijn baas hoort op vrijdag dat hij Monqith al Furaji per direct moet missen. Een paar dagen later is hij er plots toch weer. De omgang van Nederland met de groep derdelanders uit Oekraïne drijft de vluchtelingen en vele andere betrokkenen tot wanhoop.