Dit weekend te doen in De Vallei: Oogstdag, buitenfilm en klassieke concerten

uit in de valleiThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers het komende weekend weer genoeg te beleven in de Vallei. De Gelderlander zet wat tips op een rijtje.

BENNEKOM/DE KRAATS

Stichting De Dorschkast houdt zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur op het bouwland naast Kraatsweg 5 een Oogstdag.

De authentieke Dorschkast uit 1928 wordt gebruikt om het graan te dorsen, de mannen van de Trapakkers demonstreren hoe er vroeger met de hand gedorst werd en er zijn antieke trekkers en machines te zien. Kinderen kunnen zich laten schminken, een ritje op een pony maken of springen op het springkussen.

EDE

Het Concertgebouworkest YOUNG geeft zaterdag om 14.30 uur een kamermuziekconcert in Akoesticum in Ede. Het Concertgebouworkest Young is het internationale jeugdorkest van het Koninklijk Concertgebouworkest, met muzikale talenten van 14 tot en met 17 jaar uit heel Europa.

Op het programma staan onder meer delen uit het strijkkwintet No. 26, Op. 67 van George Onslow, Der Tod und das Mädchen, deel 1 van Franz Schubert en concerto’s voor vier violen in Bes groot en in Es klein van Antonio Vivaldi. Tickets kosten 5 euro inclusief pauzedrankje en zijn verkrijgbaar via akoesticum.org.

In het kader van de NJO Muziekzomer Gelderland speelt het kwartet DOK4 (dwarsfluit, hobo, klarinet en piano) zaterdag om 20.00 uur in Huis Kernhem een swingend en afwisselend programma met werken van Gershwin, John Williams en Saint-Saëns. Kaarten bestellen kan via muziekzomer.nl.

Van kunstenaar Wijndel de Waal is de komende twee weekenden nog tussen 12.00 en 17.00 uur in Huis Kernhem de expositie ‘Onvoltooid Leven’ te bekijken. In olieverf op doek verbeeldt de Nijmeegse kunstenaar zijn doorlopende fascinatie voor het menselijk tekort.

WAGENINGEN

In de Grote Kerk is zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur in het kader van Kunst in de Kerk werk te zien van Ans Wouters, Colette Bloos, Frouwien Soenveld, Jacob Kaptein en Sonja Kemp. Gratis toegang.

Het Heerenstraattheater vertoont om 21.20 uur in het Torckpark de film Top Gun Maverick, het vervolg op de originele Top Gun van meer dan 35 jaar geleden. Zie voor tickets heerenstraattheater.nl.