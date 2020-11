Dit wordt de nieuwe wethouder in Ede: Amsterdammer Geert Ritsema volgt Lex Hoefsloot op

Die werd begin oktober uit de partij gezet, nadat GroenLinks Ede het vertrouwen in hem had opgezegd. Tot grote teleurstelling van de oud-wethouder, die graag zijn termijn van vier jaar als wethouder had willen afmaken.

Halverwege aangetreden

Ritsema is geen onbekende in de regio. Tot twee jaar terug was hij wethouder in Arnhem voor de Socialistische Partij. Hij trad toen ook halverwege een bestuurstermijn aan, omdat de tussentijds opgestapte Alex Mink verving. Ritsema was daarvoor werkzaam bij Milieudefensie.

Momenteel werkt hij als bestuursadviseur Europa, waar hij duurzaamheid onder de aandacht probeert te brengen. Dit doet hij door steun uit Europa te vergaren, zodat projecten sneller van start kunnen gaan. Daarnaast is hij voorzitter van GroenLinks in Amsterdam.

Tijdelijke woonruimte

Ritsema woont nu ook in Arnhem, maar heeft toegezegd dat hij tijdelijke woonruimte in Ede zoekt. Als de gemeenteraad ermee instemt, blijft Ritsema tot de nieuwe verkiezingen over 1,5 jaar wethouder in Ede.

