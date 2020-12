Dit zijn de vier mooiste wandelroutes van de regio: ‘Het geeft je energie’

,,Kleurrijke mossen bijvoorbeeld’', zegt Luijks. ,,En natuurlijk mijn harige collega’s, de Schotse hooglanders. Die struinen door het gebied en eten het gras tussen de heide vandaan, zodat wij in het najaar kunnen genieten van een prachtige, paarse deken.’' Niet alleen voor mensen blijft de heide zo een fijne plek, ook bijzondere dieren als zandhagedissen voelen zich er daardoor thuis. Bovendien is het een indrukwekkend gezicht, die grazende runderen met hun bonte, roodbruine vacht en grote horens. Gepaste afstand tot de dieren bewaren is wel gewenst. ,,Iets meer dan we inmiddels gewend zijn’', lacht Luijks. ,,Een meter of 25 is verstandig. Als ze midden op het pad staan, ga je er maar liever in een boogje omheen. In principe zijn het heel vriendelijke dieren hoor, maar je weet het natuurlijk nooit.’’



Aan het begin van de wandeling word je direct getrakteerd op een bijzonder uitzicht. Het meer dan honderd jaar oude, spierwitte jachtslot is namelijk volledig in de stijl jugendstil gebouwd, van binnen en van buiten. ,,Niet alleen het gebouw, maar ook de tuinen en de kassen’', vertelt Luijks. ,,Dat is uniek in Nederland, want de bouwstijl heeft in ons land maar heel kort voet aan de grond gehad. Het gebouw staat momenteel in de steigers, zodat we over een tijdje weer kunnen genieten van het prachtige bouwwerk.’’



De wandelroute is volgens Luijks verder enorm veelzijdig. ,,Met allerlei verschillende bomen, mooie uitzichten, door bos en over glooiende heidevelden. Vanaf het landgoed wandel je zo natuurgebied Mookerheide in.’' De wandeling wordt aangegeven aan de hand van gele pijltjes. Is 5 kilometer te kort? Uitbreiden kan door na pijltje 8 over te stappen op de paarse route. De wandeling wordt dan in totaal 8,3 kilometer lang.