Dode aangetroffen in bos langs N224 in Ede: geen sprake van misdrijf

Bennekom verteert afsluiting Kierkamper­weg goed: ‘Ze lezen geen borden’

De afsluiting van de Kierkamperweg in Bennekom heeft voor weinig overlast gezorgd. Het was niet veel drukker dan normaal in het dorp, verkeer reed soepeltjes over de omleidingsroutes. De door dorpsbewoners gevreesde chaos bleef daarmee uit.

6 februari