Doek valt voor restaurant in Ede dat hulp kreeg van Herman den Blijker

Het restaurant is sinds vorige week gesloten vanwege coronagevallen in het team, meldde Catcher toen op de eigen pagina’s op sociale media. Daarop verscheen recent een nieuw bericht waarin het definitieve einde wordt aangekondigd.

Restobar Catcher in Ede heeft best veel te bieden, nu de rust er nog een beetje in

Foodtruck

Slijkhuis en zijn vrouw runden sinds september 2019 het restaurant aan het Doelenplein in de Edese binnenstad. De droom was om een restaurant neer te zetten met serieuze culinaire prestaties. ‘Het menu is mooi klein en divers, met een hang naar de Dutch Cuisine', schreef Gelderlander-recensente Ellen Willems bij een recent bezoek.



De culinaire ambities kregen meteen een flinke knauw toen diverse horeca in de nabije omgeving vertrok. Daar kwam vervolgens de coronacrisis overheen.



De eerste golf kon hij mede dankzij Den Blijker doorkomen door met een foodtruck elders in Ede ‘simpele gerechtjes’ te verkopen, om met de tv-kok te spreken. Recent opende wel een nieuw restaurant in de nabije omgeving, maar het bleek onvoldoende om Catcher er doorheen te slepen.