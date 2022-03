Doetinchemse burgemeester Boumans aangesteld als informateur in Ede

Stemmen kan in Ede vandaag al, in pannenkoe­ken­huis en bij bioscoop: ‘Lekker makkelijk, lekker rustig’

Pannenkoekenhuis De Langenberg is een van de vijf stembureaus in Ede waar al op maandag en dinsdag een stem voor de gemeenteraadsverkiezingen kan worden uitgebracht. Daar is best animo voor.

14 maart