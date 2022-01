Doodgeschoten das op Veluwe zorgt voor ‘unheimisch gevoel’ bij boswachters: ‘We komen handen tekort’

Dode wolf bij Stroe kwam om het leven door kogel: ‘Schandalig, het is totaal zinloos’

De dode wolf die begin deze maand bij Stroe werd gevonden, is doodgeschoten. Dat blijkt uit sectie, zo meldt de provincie Gelderland vandaag. Het is voor zover bekend de eerste keer in Nederland dat dit is gebeurd. ,,Het is een trieste dag”, meldt Maurice La Haye namens Wolven in Nederland.

13 oktober