Dr. Bones: nep-patholoog met kennis van zaken

Op het congres van Vesalius, de landelijke beroepsvereniging van obductie-assistenten (zij assisteren de patholoog bij het onderzoeken van overledenen), vertelt B. op 28 september 2013 over zijn leven als medical forensic casualty and identification specialist.



‘An Ordinary Day’, Een Gewone Dag, zo luidt de titel van de lezing. ,,Ging vooral over zijn tijd bij defensie”, herinnert Vesalius-bestuurslid Manuela van Roden zich. ,,Hij werd uitgezonden naar Afghanistan als daar Nederlandse militairen om het leven waren gekomen. Maar raakte daar zelf levensgevaarlijk gewond door een handgranaat. Lag twee maanden in coma. Hij zei: mijn lichaam is getekend door de granaatscherven.”



B. werd bestuurslid van Vesalius. Sinds maart 2015 was hij zelfs voorzitter.



In augustus van dat jaar werd B. (54), al jaren woonachtig in Bennekom, gearresteerd. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van oplichting. Hij zou zich op de Politieacademie in Apeldoorn, waar hij een half jaar gastdocent was, ten onrechte hebben uitgegeven als forensisch patholoog en arts. Toen hij met de verdenking werd geconfronteerd, overhandigde hij volgens het OM een vervalst universitair diploma. Onderzocht wordt of hij zich op meer plaatsen heeft voorgedaan als patholoog en arts.