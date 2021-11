Dreiging aanslag station Ede-Wageningen leidde tot onderzoek naar islamitische gemeenschap Ede

De zaak kwam aan het rollen door een publicatie in NRC. Daarin stond dat onderzoeksbureau Nuance door Training & Advies (NTA) in onder meer Ede - undercover - onderzoek deed naar de islamitische gemeenschap in de gemeente. Het onderzoek deed landelijk het nodige stof opwaaien, ook in de Gelderse stad.



Door de berichtgeving in NRC ‘is er veel onrust ontstaan onder de islamitische gemeenschap in Ede en is het vertrouwen in het gemeentebestuur beschadigd’, lichtte EdeNU-fractievoorzitter Charifa El Kaddouri donderdagavond toe.



,,Het is onfatsoenlijk wat er gebeurd is. Eigenlijk is het een mes in je rug, zo voelt dat", reageerde Tijani Zallali vorige maand tegen deze krant. Hij is fractievolger van de PvdA in Ede en was in het verleden als woordvoerder verbonden aan de Marokkaanse Al Mouahidin-moskee.