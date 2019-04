Drie jaar geëist voor stel uit Ede dat ‘als miljonair in Turkije leefde’

Zichzelf van het leven beroven

Verboden wapenbezit

De zaak kwam aan het rollen in 2006 toen de politie aan de deur kwam voor verboden wapenbezit. Niet alleen werd het wapen gevonden en veel contant geld, ook lag er informatie over de aankoop voor anderhalve ton van een goedlopende snackbar plus woning in Arnhem. Een autobedrijf meldde dat de Edenaar een nieuwe auto van ruim 33.000 euro contant had betaald. Verder bleek het gezin in Turkije te beschikken over geld en een woning.



De Edenaar zou vaker dure auto’s kopen en regelmatig met grote geldbedragen naar Turkije afreizen. In 2014 werd hij aangehouden met een zak geld op het vliegveld.