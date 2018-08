Drie tips over woningoverval op hulpbehoevend echtpaar uit Ede

Extra geld voor opknappen gevels in centrum van Ede

9:00 EDE - Ede wil zoveel mogelijk gevels van panden in het centrum in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Daartoe was al een gevelfonds in het leven geroepen om pandeigenaren bij te staan die dat willen. Nu heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om extra geld in het fonds te stoppen.