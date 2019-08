Drie woningen onbewoonbaar na uitslaande brand in flat in Ede

bermmonumentjes De Vlinder van Sanne is al vijftien jaar een troost

17 augustus EDE/ WAGENINGEN - Theo en Inge Buijs komen er niet vaak, maar ze zijn blij met het bermmonumentje voor hun verongelukte dochter Sanne. ,,Het zorgt dat mensen toch weer even aan haar denken. Wij hebben die herinnering niet nodig. Ze is altijd bij ons, maar het is toch een soort troost.’’