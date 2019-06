Droogte slaat weer toe: waterschap Vallei en Veluwe neemt maatregelen

Het grondwaterpeil is in sommige delen van het gebied te laag, constateert het waterschap. Ook begint de doorstroming in sommige watergangen stil te vallen. Dat is nog een gevolg van de lange droogte van afgelopen zomer. Het grond- en oppervlaktewatersysteem heeft zich met name op de hogere zandgronden nog onvoldoende kunnen herstellen, aldus een woordvoerder.