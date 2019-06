Duitse Messerschmitt en Luftwaffekamp bij Wings of Freedom in Ede

Dutch Festival of Magic in Ede is feest voor goochelend Nederland

31 mei EDE - Er wordt deze dagen gegoocheld op topniveau in De Reehorst in Ede. En dat zie je niet aan de buitenkant, daarvoor moet je even diep in de foyer duiken. Goochelaars uit de hele wereld ontmoeten elkaar op het driedaagse festival of Magic. Het is vooral een feest voor de magiërs zelf; met een dure vakbeurs en lezingen van beroepsgenoten.