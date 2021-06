Duizenden rivierkreeften uit stadsvijver gevist voor enkele reis restaurant: ‘Je kunt er bijna prijsvissen’

Kreeft in de pan: ‘Als ik het gevoel had dat ik ze zou martelen, zou ik het zo niet doen’



De Edese kreeften belanden dus op het menu in restaurants. Hoe worden die beesten bereid? Levend gekookt, waar veel kritiek op is, of toch anders?



De Edese chef-kok Tom Hartjes heeft in de afgelopen 25 jaar menig kreeft bereid in kokend water. ,,Ik vind de ophef iets te groot. De kreeften merken er niks van, althans, dat weet ik vrij zeker.



Vooral als je ze in ruim water kookt. Dan is de schrik zó groot. Een mes door het hoofd kan ook, maar dat zal bij Amerikaanse rivierkreeftjes niet gebeuren. Maar, als ik het gevoel had dat ik dieren martel, zou ik het nooit zo doen. Ik geloof echt dat ze er niets van merken en direct dood zijn.”



En de verhalen over ‘krijsende kreeften’ dan? ,,Ook dat heb ik in 25 jaar nooit meegemaakt. Dat zal eerder een scheikundig effect zijn dan dat het een schreeuw van pijn is, lucht die door de schaal komt.” Hoe dan ook, ‘ieder zijn keus’, zegt Hartjes. ,,Vegetarisch of veganistisch. Ik vind het in ieder geval bijzonder dat we lokale kreeftjes hebben, en er zó veel in een vijver zitten.”