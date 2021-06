Duo gooit vloeistof over oudere dame heen en rooft haar ketting in Ede

Le­go-kunstenaar Erik heeft een nieuw Bennekoms pareltje: ‘Zo ben ik de coronatijd goed doorgeko­men’

10 juni BENNEKOM - Een enorm bekend gebouw is havezate Boekelo in Bennekom niet. Toch is een model van het monument op schaal te bewonderen in Galerie Bonaventura, aan de Dorpsstraat. Dorpsbewoner Erik van Well heeft het volledig met legosteentjes opgebouwd.