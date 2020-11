Duo ‘komt waterleiding checken’ en draagt bejaarde op haar handen te wassen en ringen af te doen

Startend bedrijf wint prijs voor het bedenken van een romige zuivelver­van­ger

16 november EDE - Hoe kunnen we in de toekomst plantaardige zuivelvervangers maken die zorgen voor een romig mondgevoel? Dimitris Karefyllakis van het startende bedrijf Time-travelling Milkman heeft een oplossing gevonden. Daarmee won hij de Best Place in Food wedstrijd voor startende bedrijven van het World Food Center (WFC) in Ede.