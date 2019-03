Dwangsom dreigt voor ‘prefab-bouwer’ Slokker Innovate om project in Ede

Het in opspraak geraakte bouwbedrijf Slokker Innovate uit Zeewolde hangt een dwangsom boven het hoofd. De fabrikant van kant-en-klare woningen hield zich niet aan de bouwvergunning bij de realisatie van een woningproject op het Enka-terrein in Ede. Dat bevestigt Omgevingsdienst De Vallei, de toezichthouder voor bouwvergunningen in Ede.

Het gaat om vergunningen voor de bouw van de zogenoemde Spaarhuizen: kant-en-klare woningen die worden gebouwd in een fabriek in Zeewolde.



Vorige week onthulde De Stentor grote misstanden met tientallen van dit soort woningen in Ede, Apeldoorn, Culemborg en Zeewolde. Kopers kampen met verzakte vloeren, scheuren en vocht- en tochtproblemen.

Zonnepanelen

Inmiddels loopt een handhavingstraject tegen Slokker Innovate. Volgens de omgevingsdienst hield de bouwer zich bij de realisatie van het project van 21 woningen in Ede niet aan de wettelijke EPC-norm. Deze norm geeft aan hoe duurzaam een nieuwbouwhuis moet zijn. Om daaraan te voldoen had het bedrijf de woningen moeten voorzien van zonnepanelen tijdens de bouw in 2017. Dat gebeurde niet. Tot nu toe weigert de ‘prefab-bouwer’ echter actie te ondernemen.



Het niet voldoen aan de bouwvergunning kwam pas aan het licht nadat één van de bewoners vorig jaar bij de toezichthouder aan de bel trok. De omgevingsdienst is al een half jaar bezig om Slokker te bewegen alsnog aan de bouwvergunning te voldoen. Daarbij is al verschillende keren gewaarschuwd. Omdat het bouwbedrijf tot nu toe niet meewerkt staat de toezichthouder op het punt een dwangsom op te leggen. Hoe hoog die is wil de omgevingsdienst niet zeggen. Of het probleem ook speelt in andere wijken waar deze prefab-woningen zijn gebouwd is niet bekend.

‘Slokker verantwoordelijk’

Het bouwproject op het Enka-terrein in Ede is ontwikkeld door vastgoedontwikkelaar AM. Het bedrijf is niet bekend met de handhavingsprocedure, maar betreurt de gang van zaken. ‘Wij hebben geen middelen om Slokker te dwingen’, stelt woordvoerder Saskia Dijkstra in een schriftelijke reactie. ‘Slokker Innovate is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de woningen conform de afgegeven bouwvergunning.’

Herberekening