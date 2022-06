E-biker gewond naar het ziekenhuis na botsing met voetganger in Ederveen

Wonder van Ederveen is compleet: Advendo’57 handhaaft zich in derde klasse na slijtage­slag tegen De Treffers

Advendo’57 heeft zijn bijna onmogelijke missie waargemaakt: na het ontlopen van directe degradatie handhaafde de club uit Ederveen zich zaterdag via de nacompetitie definitief in de derde klasse. De ploeg van trainer Jan Fluit won in een bloedstollende finale na verlenging van De Treffers: 1-2. Luc Goudsblom was de grote man met twee goals.

