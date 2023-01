Ede beschermt graven van KNIL-militairen in Lunteren

B en W willen met dit besluit erkenning geven aan de gemeenschap en de herinnering aan de Molukse KNIL-militairen in ere houden.

De vraag om een beschermde status kwam vanuit de Molukse gemeenschap in Lunteren. ,,In onze gesprekken met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap zijn we ervan overtuigd geraakt dat het belangrijk is om een beschermde status te geven aan deze graven”, verklaart wethouder Arnold Versteeg.

,,De Molukse KNIL-militairen hebben loyaal in het Nederlandse leger gediend, maar zijn bij aankomst in Nederland bepaald niet met alle egards ontvangen. De littekens zijn tot op de dag van vandaag nog voelbaar in de Molukse gemeenschap in Ede. De beschermde status van de graven biedt de Molukse gemeenschap de ruimte om op een respectvolle en eervolle manier haar historie te beleven.”

Onbepaalde tijd

De beschermde status geldt vanaf 1 mei. Dat betekent dat de graven van de militairen en hun eventuele echtgenotes voor onbepaalde tijd behouden worden, de gemeente geen grafrechten in rekening brengt en de onderhoudskosten op zich neemt.

Het KNIL was het leger in de voormalige kolonie Nederlands-Indië en heeft officieel bestaan van 1814 tot 1950. Na de onafhankelijkheid van Indonesië werd het leger opgeheven. Een deel van de militairen werd ontslagen en/of naar Nederland gezonden. In 1951 besloot de Nederlandse regering zelf om 12.500 Molukse militairen met hun families naar Nederland te halen.

