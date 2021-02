Ede delft onderspit: gemeente mag geen torenhoge boete uitdelen aan warmtebedrijf

natuur van nabij Deze maanden genieten we opnieuw van een winters fenomeen: ijshaar

3 februari Steeds vaker kenmerken de Nederlandse winters zich door langdurig saai en nat weer, met de temperatuur (bijna) in de dubbele cijfers. Wanneer was de laatste strenge winter? Toch kunnen we ook in deze winter genieten van een winters fenomeen. Een gebeurtenis die lang niet zo zeldzaam lijkt als men zegt.