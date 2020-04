Ede en Rhenen sluiten opnieuw parkeerplaatsen in natuurgebieden

Hennepkwe­ke­rij klaar voor gebruik: op dat moment valt de politie binnen

9 april EDE - Het is dat het gewoon verboden is en gevaarlijk voor de directe omgeving, een hennepkwekerij in een woning. Anders zou je bijna compassie hebben met de bouwer van een hennepkwekerij in een huis in de Goudsbloemstraat in Ede. Die kwekerij was bijna klaar om er wiet te gaan telen. Zo ver kwam het niet.