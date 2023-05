Ede gaat iets doen aan karige leefomstandigheden van Oekraïners in Harskamp: ‘Denk ook aan flexwoningen’

Al meer dan een jaar leven de vluchtelingen in legerbarakken op het schietkamp. Niet ideaal, op zijn zachtst gezegd. Al meerdere malen hebben de bewoners geklaagd over de gebrekkige leefomstandigheden in Harskamp. Zij krijgen nu steun van de raad in Ede.

Het geld is er al. Ede heeft namelijk 6,9 miljoen euro over uit 2022 en wil dat geld in de reserves stoppen. Daarmee vult de gemeente volgens wethouder Leon Meijer de buffers wat aan voor de magere jaren die in het verschiet liggen. ,,We kunnen het ook niet doen, maar dan moet er dan worden bezuinigd”, zegt Meijer.

Volledig scherm Oekraïense vluchteling Salem Hanoun (rechts) en Vasylyna Kostiak op het opvangcentrum in Harskamp. © Herman Stöver

Geld besteden waarvoor het is bedoeld

De gemeenteraad is het in overgrote meerderheid niet met hem eens. ,,Dankzij de generositeit van Defensie, dat nog helemaal geen vergoeding voor de kosten heeft gevraagd, houden we dat geld nu over”, zegt Annemiek Stam (ChristenUnie), initiatiefnemer van het breed gedragen voorstel.