Ede gaat opvang voor peuters betalen: ‘Alle kinderen verdienen goed begin op basisschool’

De gemeente Ede gaat de peuteropvang gratis maken voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Ede trekt de portemonnee voor maximaal acht uur opvang per week per kind. Of zestien uur als een kind voor voor- en vroegschoolse educatie in aanmerking komt.