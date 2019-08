Ede heeft primeur: zeldzame bij voor het eerst gespot in Nederland

In Ede is op 30 juli tijdens veldwerk een zeldzame zwartpootwolbij aangetroffen, zo meldt Nature Today. Het gaat om een wilde bij die tot voor kort niet in Nederland voorkwam.

Het beestje werd aangetroffen tijdens veldwerk voor een onderzoek naar wilde bijen in wegbermen in de kom van Ede. Dat wordt uitgevoerd in het kader van het nieuwe ‘Programma Biodiversiteit’ van de gemeente Ede.

Of de bij Ede op eigen kracht heeft bereikt, of dat het dier is meegelift met een mens is niet duidelijk. Die vraag kan mogelijk worden beantwoord als er meer zwartpootwolbijen worden gespot. Wie denkt het dier te zien, kan dit melden bij EIS Kenniscentrum Insecten.

Groot en zwart

Wolbijen komen in Nederland vrij veel voor en kunnen geregeld worden gezien in de tuin. Ze zijn doorgaans vrij kaal en hebben opvallende gele, of soms wittige, vlekken. De zwartpootwolbij is even groot als de grote wolbij en daarmee groter dan andere wolbijsoorten. De zwartpootwolbij is direct te herkennen aan de zwarte dijen en schenen. De kop van het vrouwtje in vooraanzicht is geheel zwart.